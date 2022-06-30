Haziranın son gününde karla mücadele - Son Dakika
Üye Girişi

Haziranın son gününde karla mücadele

30.06.2022 09:55

Bayburt'ta haziranın son gününde yayla yollarında karla mücadele çalışması yapıldı.

Bayburt'ta haziranın son gününde yayla yollarında karla mücadele çalışması yapıldı.

İl Özel İdaresi Konursu Şantiye Şefi Fırat Türk idaresindeki ekip, iş makinesiyle Bayburt- Trabzon arasında "yedi göller" bölgesi olarak da bilinen 2 bin 700 rakımlı Haldizen Yaylası yolunda, yüksekliği yer yer 3 metreyi bulan kar birikintisini temizledi.

Ekip, kışın yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan, yaz aylarında özellikle doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Soğanlı Dağları'nın dik yamaçları arasındaki Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü'nün yer aldığı güzergahın yolunu kardan temizleyerek ulaşıma açtı.

Yeşil ve mavinin eşsiz tonlarını bir arada görmek, şehrin stres ve gürültüsünden uzak doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, yedi göller bölgesine ilgi gösteriyor.

YORUMLAR
500
Cüneyt Arkın, 30 Haziran Perşembe Günü İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlanacak Cüneyt Arkın, 30 Haziran Perşembe Günü İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlanacak Yaşam mücadelesini 34 gün sonra kaybetti Yaşam mücadelesini 34 gün sonra kaybetti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haziranın son gününde karla mücadele - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 15:57:39. #1.13#
SON DAKİKA: Haziranın son gününde karla mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement