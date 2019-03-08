Bayburt'ta Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı
1 saat önce
Bayburt'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Bayburt
'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Yukarı Kırzı, Aşağı Kırzı, Alıçlık ve Çatıksu köylerindeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait su pompalama istasyonlarındaki hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, su pompalama istasyonlarında yaptığı incelemelerde 2 şüphelinin parmak izini tespit etti.
Ekipler, gözaltına aldıkları 2 zanlının ifadeleri doğrultusunda hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi daha yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bayburt Adliyesine sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, su pompalama istasyonlarından çalınan malzemelerin kamuya maliyetinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:38 Kaynak: AA
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