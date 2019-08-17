Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta hububat hasadına başlandı
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Bayburt'ta hububat hasadına başlandı

1 saat önce

KARADENİZ Bölgesi'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Bayburt'ta üreticiler, hububat hasadına başladı.

Bayburt'ta hububat hasadına başlandı, System.String[]
KARADENİZ Bölgesi'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Bayburt'ta üreticiler, hububat hasadına başladı. Hububat üreticileri, aşırı sıcaklar nedeniyle hasatta bu yıl düşüş olduğunu söyledi.
Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili Bayburt'ta, 50 bin hektarlık alanda hububat ekimi yapılıyor. Kentte yaşayanlar, ağırlıklı olarak geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlıyor. Karadeniz Bölgesi'nin 'tahıl ambarı' olarak da bilinen Bayburt'ta çiftçiler, hububat hasadına başladı. Kentteki buğday ve arpa ekili alanlarda biçerdöverle yapılan hasatta elde edilen ürün, 2 hafta içinde tarladan kaldırılıyor. Kentte, yılda yaklaşık 50 bin ton civarında hububat hasadı gerçekleştiriliyor.
Bayramda da sıcak havaya rağmen tarlalara girip, hasat mesaisi yapan üreticiler, arazilerinde içme suyu sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Hububat üreticisi Arif Sevimli, "Ağustos ayı itibarıyla hasat başladı. Geçen yıla nazaran ekinimizde genel olarak bir düşüklük var; ama şükürler olsun yapacak bir şey yok. Yağmurlar el verse daha iyi olurdu. Tüm çiftçilere bol kazançlar dilerim" dedi.
Çiftçi Sabahattin Pamukçu da "Bayburt'umuzda siftahı yapmış bulunuyoruz. Hasadımıza başladık. Bu sene inşallah çiftçinin beklediği şekilde fazla yüzü gülmese de hava kurak geçmesi nedeniyle hasadımızda düşüklük oldu. İnşallah diğer çiftçilerimizde hasadını bereketli geçer" diye konuştu.
Biçerdöver operatörü Aziz Durmaz ise sıcak havaya rağmen ekmek parası için çalıştığını söyleyerek, hasadın verimli geçmesi temennisinde de bulundu.


Karadeniz Bölgesi, Türkiye, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:23 Kaynak: DHA
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