Bayburt'ta içkili mekanlarda denetim yapıldı - Son Dakika

Bayburt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince içkili restoranlarda yapılan denetimler kapsamında; 5 şişe sahte alkollü içki, 2 şişe etil alkol, 1 şişe malt aroması, 1 adet muşta, 1 adet kelebek bıçak, 100 adet kurusıkı fişeği, ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi, 5 şüpheli şahıs yakalandı.



Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince içkili restoranlara yönelik denetimler kapsamında;



yapılan aramada 5 adet sahte rakı dolu 20 cl'lik yeni rakı şişesi, sahte içki yapımında kullanılan 1 şişe malt aroması, 1 litre etil alkol dolu cam şişe, 1 litre etil alkol dolu pet şişe, 1 adet muşta, 1 adet kelebek bıçak, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 7 adet 7.65 mm çapında fişek, 100 adet 9 mm çapında kurusıkı fişeği ele geçirildi. İşyeri sahibi İ.K, işyeri çalışanları S.K, G.A, Ş.K ve Y.A isimli şüpheliler hakkında gerekli adli işlem başlatıldı. - BAYBURT