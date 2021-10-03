Üye Girişi
Bayburt'ta iki asırlık Ulu Cami, zamana meydan okuyor - Son Dakika

Bayburt'ta iki asırlık Ulu Cami, zamana meydan okuyor

03.10.2021 13:04
Bayburt'ta iki asırlık Ulu Cami, zamana meydan okuyor, System.String[]

BAYBURT'un Konursu köyünde, 1812 yılında çivi ve yapıştırıcı kullanılmadan birbirine geçmeli parçaların birleştirilmesi ile inşa edilen ve 6 yıl önce kapsamlı tadilattan geçirilen Konursu Ulu Cami, ziyaretçilerini ağırlıyor, asırlardır hizmet veriyor.

BAYBURT'un Konursu köyünde, 1812 yılında çivi ve yapıştırıcı kullanılmadan birbirine geçmeli parçaların birleştirilmesi ile inşa edilen ve 6 yıl önce kapsamlı tadilattan geçirilen Konursu Ulu Cami, ziyaretçilerini ağırlıyor, asırlardır hizmet veriyor.

Kente, 15 kilometre uzaklıkta bulunan Konursu köyünde, 1812 yılında inşa edilen Konursu Ulu Cami, mimarisiyle ilgi odağı oluyor. 209 yıl önce çivi ve yapıştırıcı kullanılmadan yapılan tarihi cami, 2 asrı aşkın süredir Müslümanlara ibadethane olarak hizmet veriyor. Kare biçiminde inşa edilen dört ahşap destekli, ahşap tavanlı ve bölgesel mimari kültürünün izlerini taşıyan cami, kırlangıç tavanı, ceviz ağacından yapılan mahfili, minber ve vaaz kürsüsüyle Türklerin, Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdıkları binlerce yıllık geleneği de yansıtıyor. 2015 yılında kapsamlı tadilat sonrası yeniden ibadete açılan tarihi cami, aynı zamanda yerli ve yabancı ziyaretçilerini de ağırlıyor.

'SAYILI OSMANLI ESERLERİNDEN BİRİ'Konursu Ulu Cami'nin, sayılı Osmanlı eserlerinden biri olduğunu söyleyen Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu, "Çivisiz camimiz 1800'lü yıllarda, Ali Beyzade Ömer Ağa tarafından yaptırılmıştır. Camimizin özelliği, Orta Asya'daki mimari özellikleri atalarımız bu camide ortaya dökmüşler. Bu camiimizin hiçbir yapısında yani işçiliğinde herhangi bir yapıştırıcı ve çivi kullanılmamış. Cami, ibadethane olarak kullanımının yanında zaman zaman bir medrese, altta sübyan mektebi, üste de Kur'an-ı Kerim tefsir hadis ve benzeri İslami ilimlerin okutulduğu bir ilim yuvası olarak da kullanılmış. Tarihi cami, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2015 yılında aslına uygun tadilat edildi. Camimiz, 4 tane ahşap direğin üzerinde bulunan ve bunun yanında hiçbir çivi kullanılmadan kırlangıç kubbe modeliyle yapılmıştır. Herkesi camimize ziyarete bekliyoruz" dedi.'BURANIN ATMOSFERİ ÇOK FARKLI'Caminin bulunduğu Konursu köyünde yaşayan Recep Dumanoğlu, camiyi merak edip fotoğraf çekmeye gelenlerin olduğunu belirterek, "Buranın atmosferi çok farklı ve gelenler de çok memnun kalıyor.  Bu asırlık camide ibadet ettiğimiz için çok mutluyuz. Bizler camimize sahip çıktık, bizden sonrakiler de sahip çıkacak" diye konuştu.

Köy sakinlerinden Şener Çökerdenoğlu ise, "Bu camiyi ecdadımız yaptırdı, bizler de sahip çıktığımız için çok mutluyuz. Umarım bizden sonraki nesil de bu eser korur" diye konuştu.


Bayburt'ta iki asırlık Ulu Cami, zamana meydan okuyor
Bayburt'ta iki asırlık Ulu Cami, zamana meydan okuyor
Bayburt'ta iki asırlık Ulu Cami, zamana meydan okuyor
Bayburt'ta iki asırlık Ulu Cami, zamana meydan okuyor
Bayburt'ta iki asırlık Ulu Cami, zamana meydan okuyor
Bayburt'ta iki asırlık Ulu Cami, zamana meydan okuyor
Bayburt'ta iki asırlık Ulu Cami, zamana meydan okuyor
Bayburt'ta iki asırlık Ulu Cami, zamana meydan okuyor
Bayburt'ta iki asırlık Ulu Cami, zamana meydan okuyor
Bayburt'ta iki asırlık Ulu Cami, zamana meydan okuyor
Bayburt'ta iki asırlık Ulu Cami, zamana meydan okuyor
Bayburt'ta iki asırlık Ulu Cami, zamana meydan okuyor
Bayburt'ta iki asırlık Ulu Cami, zamana meydan okuyor
Bayburt'ta iki asırlık Ulu Cami, zamana meydan okuyor

Orta Asya, Konursu, Bayburt, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta iki asırlık Ulu Cami, zamana meydan okuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu 12:27 O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak 12:03 Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde 11:39 Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde
11:10 "DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak 10:11 Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede 09:44 Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede
Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti 09:01 Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi 23:11 Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi

Son Dakika Haberleri
12:43 İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş
12:27 O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu
12:05 Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı
12:02 Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak
11:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var
11:39 Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde
11:16 Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü
11:09 "DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor
11:04 Selfie çekmek isterken elindeki tüfek ateş aldı! 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
10:52 Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor
İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş         
12:43
Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı         
12:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var         
11:44
Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü         
11:16
Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor         
10:53
3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü         
09:53
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak         
00:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti         
16:58
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı         
10:52
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 13:09:08. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt'ta iki asırlık Ulu Cami, zamana meydan okuyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement