Bayburt'ta İki İşletmeye Örnek Esnaf Belgesi Verildi

Bayburt Valiliği himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde "Şehrime Değer Katmak İçin Ben de Varım" anlayışı ile yürütülmekte olan "Örnek Esnaf Mutlu Müşteri" Projesi kapsamında belirlenen kriterleri sağlayan Kahve Sokağı ve Uva isimli işletmelere "Örnek Esnaf" belgeleri...

Bayburt Valiliği himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde "Şehrime Değer Katmak İçin Ben de Varım" anlayışı ile yürütülmekte olan "Örnek Esnaf Mutlu Müşteri" Projesi kapsamında belirlenen kriterleri sağlayan Kahve Sokağı ve Uva isimli işletmelere "Örnek Esnaf" belgeleri düzenlenen etkinlikle verildi. Böylece proje kapsamında "Örnek Esnaf" belgesi alan işletme sayısı 8'e yükseldi.



Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi karşısında yer alan Kahve Sokağı adlı işletmede düzenlenen törende hizmet sektöründe kalite standartlarını yükseltmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 8 işletmenin belge almaya hak kazandığını belirtti.



Projenin işletmelerin kalitesini belgelendirmenin yanı sıra esnafımızı teşvik etmeyi de amaçladığını kaydeden Vali Pehlivan, "Bugün itibariyle örnek esnaf mutlu müşteri projesi kapsamında gerçekleştirilen denetlemelerde kırktan fazla kriterin yerine getirilmesi bağlamında ilgili komisyonlarımızın değerlendirmeleri sonucu Örnek Esnaf Belgelerimizi bu kriterleri sağlayan işletmelerimize veriyoruz. Bugüne kadar Baycanbaba, Divan Sofrası, Simitçi Dünyası, Yemen Kahvesi, Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi ve Sebat Dürüm adlı işletmelerimiz proje kapsamında belgelerini almaya hak kazanmışlardı. Bugün düzenlediğimiz tören ile Örnek Esnaf Belgesi'ni alan yedinci işletmemiz Kahve Sokağı ve Uva adlı işletmelere belgesini takdim ediyoruz. Bizim yaptığımız; esnafımızın özenli çalışmalarını görmek, fark etmek ve takdir etmektir. Bu standartları korumak ve ileriye taşımak bundan sonra işletme sahiplerinin elindedir" dedi.



Proje kapsamında Örnek Esnaf Belgesi sahibi işletme sayısının giderek arttığına işaret eden Vali Pehlivan, "Bu etkinlik vesilesiyle daha önceki çağrılarımızı yinelemekte fayda var. Örnek Esnaf Belgesi almak isteyen işletmelerimizin başvurularını almaya devam ediyoruz. Bayburt'ta faaliyet gösteren bütün esnaflarımız başvuru yapabilirler. Sertifika almak isteyen işletme sahiplerimize ve esnaflarımıza rutin denetlemeler dışında ilgili arkadaşlarımız tarafından özel denetlemeler yapılıyor. Bütün esnaflarımızı bu kampanyaya dahil olmaya davet ediyorum. Gelin; hizmet standartlarını, hijyen koşullarını, işletmelerimizin tertip, düzen ve her anlamda kalitesini birlikte artıralım" şeklinde konuştu.



Vali Pehlivan açıklamalarının ardından işletme sahibine "Örnek Esnaf" ve "Güvenli Gıda" belgelerini takdim ederek başarılarının devamı temenni etti. Daha sonra Türk Dünyası Parkı karşısında bulunan Uva isimli işletmeye gelen Vali Pehlivan işletme sahiplerinden bilgiler alarak "Örnek Esnaf" ve "Güvenli Gıda" belgelerini takdim etti.



Düzenlenen etkinliklere Vali Ali Hamza Pehlivan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Adem Köse, KOSGEB İl Müdürü Mete Emir ile işletme sahipleri katıldı. - BAYBURT

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