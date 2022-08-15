Demirözü kavşağında trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Demirözü kavşağında trafik kazası: 1 yaralı

15.08.2022 22:42
Demirözü kavşağında trafik kazası: 1 yaralı

Bayburt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.

Bayburt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.

Kaza, Bayburt- Trabzon istikameti Demirözü yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ö.T. idaresindeki 61 ACE 347 plakalı araç, Şehit Osman mevkiinden Demirözü Kavşağına seyir halindeyken karşıdan gelen O.Y.'nin sürücüsü olduğu 41 TZ 982 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki araçta savruldu. Kazada sürücü O.Y., yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BAYBURT

YORUMLAR
500
Bayburt'ta iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Bayburt'ta iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Turistler, Demirözü'ndeki piknik alanına ilgi gösterdi Turistler, Demirözü'ndeki piknik alanına ilgi gösterdi
Kaynak: İHA

Demirözü, Trabzon, Bayburt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Demirözü kavşağında trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:39 Fenerbahçeli taraftara Güiza'yı unutturdu! Valencia'nın kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu
22:14 Şişli Kuştepe'de gece saatlerinde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi yaralandı
22:13 Türkiye'den ayrılıp ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş, aldığı lüks aracı takipçileriyle paylaştı
21:32 Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz beraberlikle bitti!
21:10 Yazılı Kanyon'da kaybolan 4 kişiden biri boğularak yaşamını yitirdi, 3'ünü kurtarma çalışmaları başladı
21:06 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu
20:57 Stajyer doktorlara 1500 TL maaş yatırılması ortalığı karıştırdı, Bakan Koca'dan cevap geldi: Gerekli irade tecelli edecek
20:53 Arabanın içinde unutulan 3 yaşındaki bebek havasızlıktan hayatını kaybetti
20:42 İstanbul'da denge bozuldu! Maç adeta golle başladı
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, vatandaşın merakla beklediği açıklama: Konutları yapmaya başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 22:42:27. #1.12#
SON DAKİKA: Demirözü kavşağında trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement