Bayburt'ta ikinci el eşya dükkanında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bayburt'ta ikinci el eşya dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Kadızade Mahallesi Nevzat Karaoğlu Caddesi'ndeki Haşim Ç'ye ait iş yerinde elektrikli battaniyenin fişinin prizde unutulması nedeniyle yangın çıktı.

Dumanların çıktığını gören devriye görevindeki polis ekibi, güvenlik önlemlerini alarak durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken iş yerinin bulunduğu binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında dükkan kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki bir iş yerinde de hasar oluştu.

Yangının çıktığı iş yerinin bulunduğu binada dumandan etkilenen iki kişi ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli de olay yerine gelerek inceleme yaptı.