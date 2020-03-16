Bayburt'ta ilkbaharda kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt'ta ilkbaharda kar yağışı - Son Dakika

Bayburt'ta ilkbaharda kar yağışı

6 saat önce

Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

Bayburt'ta ilkbaharda kar yağışı, System.String[]

Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu.


Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden Bayburt'ta, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Bazı vatandaşlarda kardan kaplanan dükkanlarının önünde temizlik yaptı. Kent merkezinde de kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü. - BAYBURT

Türkiye, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:39 Kaynak: İHA
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