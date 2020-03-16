- Bayburt'ta ilkbaharda kar yağışı - Son Dakika

Bayburt'ta ilkbaharda kar yağışı

BAYBURT - Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden Bayburt'ta, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Bazı vatandaşlarda kardan kaplanan dükkanlarının önünde temizlik yaptı.

Kent merkezinde de kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü.