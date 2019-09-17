Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta İlköğretim Haftası kutlandı
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Bayburt'ta İlköğretim Haftası kutlandı

2 saat önce

Bayburt'ta İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Bayburt'ta İlköğretim Haftası kutlandı, System.String[]

Bayburt'ta İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Kaleardı Şehit Halil Türkoğlu İlkokulunda düzenlenen törene, Bayburt Vali Yardımcısı Halit Benek, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven, birim müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Güven, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak, çeşitli gösteriler sunuldu.

Program, öğrencilerin halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.

Protokol üyeleri, daha sonra öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:22 Kaynak: AA
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