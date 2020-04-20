Bayburt'ta inek, merdivenlerden çatıya çıktı - Son Dakika

BAYBURT'un Aydıntepe ilçesinde, merdivenlerden tek katlı evin çatısına çıkan inek, görenleri şaşırttı. Dolaştığı çatıdan sahibi ve köylüler tarafından indirilen ineğin görüntüleri, sosyal medyada ilgi çekti.

Aydıntepe'ye bağlı Çatıksu köyünde yaşayan besici Murat Kıroğlu'na ait inek, otladığı sırada, merdivenlerden tek katlı evin çatısına çıktı. Burada bir süre dolaşan inek, bitişikteki diğer evin çatısına da geçti. Çatıda dolaşan ineği fark eden sahibinin yanı sıra komşuları da şaşırdı. İnek, çatıdan sahibi ve köylülerin yardımlarıyla indirildi. Hayvanın çatıda dolaştığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çatıdan indirilen ineğin ahıra götürüldüğü anlarından görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca ilgi çekti.