Bayburt'ta inşaattan düşen işçi öldü

İnşaatta çalışanların Bayburt Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdiği Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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