Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta inşaattan düşen işçi öldü
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Bayburt'ta inşaattan düşen işçi öldü

1 saat önce

Bayburt'ta inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Bayburt'ta inşaattan düşen işçi öldü, System.String[]

Bayburt'ta inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, il merkezinde hastane inşaatında çalışan Cihan Yaşar (26) dengesini kaybederek zemine düştü.

İnşaatta çalışanların Bayburt Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdiği Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı.

Bayburt, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:02 Kaynak: AA
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