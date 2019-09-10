Bayburt'ta inşaattan düşen işçi öldü
1 saat önce
Bayburt'ta inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:02 Kaynak: AA
Bayburt'ta inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, il merkezinde hastane inşaatında çalışan Cihan Yaşar (26) dengesini kaybederek zemine düştü.
İnşaatta çalışanların Bayburt Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdiği Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı.
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