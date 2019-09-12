Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta jandarma personeline avcılık mevzuatı eğitimi verildi
Son Dakika Güncel Haber

Bayburt'ta jandarma personeline avcılık mevzuatı eğitimi verildi

56 dakika önce

Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi (DKMP) ekiplerince, Bayburt'ta jandarma personeline avcılık mevzuatı eğitimi verildi.

Bayburt'ta jandarma personeline avcılık mevzuatı eğitimi verildi, System.String[]

Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi (DKMP) ekiplerince, Bayburt'ta jandarma personeline avcılık mevzuatı eğitimi verildi.


Bayburt'ta kaçak avcılığın önüne geçilmesi amacıyla kente yeni atanan İl Jandarma Komutanlığı ile Aydıntepe ve Demirözü İlçe Jandarma Komutanlıkları personellerine av koruma ve kontrol eğitimi verildi.


Eğitimde kaçak avcılık ile mücadelede etkin bir av koruma ve kontrol faaliyeti yapılabilmesi amacıyla jandarma personeline avcılık mevzuatı, biyokaçakcılık ve hayvanları koruma kanunu kapsamında bilgiler aktarıldı.


Eğitim sonunda jandarma personeline Merkez Av Komisyonu Kitapçığı, avlanmaya açık ve kapalı alanları gösterir harita ile avlak bilgi sistemi broşürü dağıtıldı. - BAYBURT

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Hakan için müşteki olarak yer aldığı davada zorla getirme kararı çıktı
Arjantin'de döviz satın alan herkes yeminli ifade verecek Son dakika: Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç çıkışı: Kendisine olan saygımı yitirdim İzmir'de bazı özel okulların başörtülü öğretmen çalıştırmadığı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 13:52:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta jandarma personeline avcılık mevzuatı eğitimi verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]