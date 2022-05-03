Bayburt'ta jandarmadan drone ile trafik denetimi - Son Dakika
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Bayburt'ta jandarmadan drone ile trafik denetimi

03.05.2022 16:32
Bayburt'ta jandarmadan drone ile trafik denetimi

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için trafik uygulamalarını havadan takip etti.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için trafik uygulamalarını havadan takip etti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, kent güzergahındaki kara yolları başta olmak üzere sorumluluk bölgelerinde huzur ve güven denetimi gerçekleştirdi.

Merkez ve ilçelerde sürücülerin ve yolcuların huzurlu ve güvenli şekilde seyahat etmeleri amacıyla drone ile trafik yoğunluğu denetlendi.

Denetimlerde sürücülere trafik kurallarını hatırlatan jandarma ekipleri, yolcuların bayramlarını da kutladı.

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Ramazan Bayramı, Jandarma, Bayburt, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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