Bayburt'ta kaçak avcılık denetimleri sıklaştırıldı

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak ve yasa dışı avcılığa geçit vermiyor.



Kaçak avcılık ve yasa dışı avcılığa geçit vermeyen Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne (DKMP) bağlı ekipler kaçak avcılık kontrollerini sıklaştırdı. Usulsüz avlandığı tespit edilen 2 kişiye ekipler tarafından av kabahat suç tutanağı düzenlenerek yasal işlem başlatıldı. Ayrıca avcılar ait olan 2 adet av tüfeğine el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi.



Yetkililer kaçak avcılık ve usulsüz avlanmaya karşı kontrol ve denetimlerini sıklaştırdıklarını belirttiler. - BAYBURT