Bayburt'ta Kadın Çiftçilere Eğitim

Bayburt
'ta kadın çiftçilere yönelik süt ürünleri ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğünce düzenlenen, Vali Ali Hamza Pehlivan
'ın eşi Yıldız Pehlivan başkanlığındaki toplantı, kent merkezine bağlı Mutlu köyünde gerçekleştirildi.
Yıldız Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, sağlığın birey ve toplum açısından büyük önem taşıdığını, bu nedenle tüm ülkelerde beslenmeden çevreye kadar yapılan çalışmalarda insan sağlığı üzerine etkilerin öncelikli ele alındığını söyledi. Türkiye
'nin bu kapsamda gerçekleştirdiği sağlık harcamalarının 150 milyar liraya ulaştığını anlatan Pehlivan, "Günümüzde ölümlerin yaklaşık yüzde 20'si kanser nedeniyle olmakta. Kanser vakalarının sebepleri arasında yetersiz ve yanlış beslenme yaklaşık yüzde 28 ile ilk sırada yer almakta. Yani yeterli ve dengeli beslenme bizlerin ve çocuklarımızın sağlığı hususunda doğrudan belirleyici unsurdur." dedi.
Pehlivan, Bayburt nüfusunun büyük bir kısmının geçimini tarım ve hayvancılıktan sağladığını anımsatarak, şöyle konuştu:
"Hayvancılık işletmelerimizin büyük kısmı aile tipi işletmeler olup, bu işletmelerin iş yükünü büyük oranda siz değerli kadınlarımız üstlenmekte. Soframıza gelen özellikle doğal süt ürünlerinde sizin çok büyük emeğiniz bulunuyor. Ev ortamında üretilen bu ürünlerin üretim aşamaları sizleri, aile bireylerimizi ve tüketici sağlığını olumsuz etkileyebilecek bazı riskler taşımaktadır."
Toplantıda, uzmanlar tarafından süt ürünleri ve sağlıklı yaşam hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulunuldu.