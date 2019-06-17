Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta kadın çiftçilere yönelik "Süt Ürünleri ve Sağlıklı Yaşam" eğitimi verildi
Son Dakika Güncel Haber

Bayburt'ta kadın çiftçilere yönelik "Süt Ürünleri ve Sağlıklı Yaşam" eğitimi verildi

41 dakika önce

Bayburt'ta kadın çiftçilere yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan uzman mühendis ve doktorlar tarafından "Süt Ürünleri ve Sağlıklı Yaşam" eğitimi verildi.

Bayburt'ta kadın çiftçilere yönelik
Bayburt'ta kadın çiftçilere yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan uzman mühendis ve doktorlar tarafından "Süt Ürünleri ve Sağlıklı Yaşam" eğitimi verildi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın eşi Yıldız Pehlivan himayesinde başlatılan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan konu uzmanı mühendis ve doktorların; dengeli beslenme, güvenilir gıda, hayvanlardan insanlara bulaşabilen (zoonoz) hastalıklar, sağım hijyeni, üretim teknikleri, kanser hastalığı, erken teşhisin önemi ve tedavi yöntemleri hakkındaki farkındalık eğitimleri Bayburt merkeze bağlı 10, Aydıntepe ilçesine bağlı 3, Demirözü ilçesine bağlı 3 olmak üzere toplamda 16 köyde; bin 600 kadın üreticiye verildi.

İlgili müdürlükler tarafından yürütülen "Süt Ürünleri ve Sağlıklı Yaşam" eğitimi projesi kapsamında kadın çiftçileri bilinçlendirmeye yönelik bilgilendirme eğitimlerinin sonuncusu Aşağı Kırzı Köyünde Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın eşi Yıldız Pehlivan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Aşağı Kırzı Köyü kadınları ile bir araya gelen Pehlivan, köy sakinlerine eğitimlere olan ilgileri ve gösterdikleri misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti.

Kurum amirlerinin eşlerinin de katıldığı program, ilgili müdürlüklerin uzmanlarının "Süt Ürünleri ve Sağlıklı Yaşam" eğitimi hakkında katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:18 Kaynak: İHA
Hamza Pehlivan, İl Sağlık Müdürlüğü, Bayburt
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tavsiye üzerine başladıkları çilek üretiminde şimdi siparişlere yetişemiyorlar Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar: AK Partililer arayıp "yarıştan çekil" diyor İstanbul seçimine 6 gün kala Erdoğan'dan "Milli Görüş" hamlesi: 7 bin kişiyle buluşacak Araç kiralayanlara belge uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 13:59:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta kadın çiftçilere yönelik "Süt Ürünleri ve Sağlıklı Yaşam" eğitimi verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]