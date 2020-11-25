Bayburt'ta Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Bayburt'ta Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı düzenlendi

25.11.2020 20:42
Bayburt'ta Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı düzenlendi, System.String[]

Bayburt'ta, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Bayburt'ta, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Metin Köse Salonu'ndaki toplantıda 2020 yılı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı" doğrultusunda alınan tedbirler görüşüldü.

Toplantıda konuşan Vali Cüneyt Epcim, 25 Kasım'ın dünya genelinde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak belirlendiğini ve bu doğrultuda çeşitli girişimler yapıldığını söyledi. Söz konusu girişimler üzerinde devletler düzeyinde önemle durulduğuna işaret eden Vali Epcim, "Geçen yıl bu toplantımızı yapmıştık. O toplantıda aldığımız bazı kararların neticelerini aldığımızı memnuniyetle müşahede ediyoruz. Gerçekten bu konuda yoğun çalışmalar gerçekleştirildi. Daha önce belirli kurumların, belirli birimlerinde yapılan bu çalışmalar artık tüm kamu kurumlarında yapıldığını görüyoruz. Burada İçişleri Bakanımızın çok önemli beklentileri vardı. Bu beklentilerin hayata geçmiş olmasından ve bir takım çalışmalarla kamuoyunda bu konudaki farkındalığın arttığını da görmekteyiz." diye konuştu.

Vali Epcim, kadına karşı şiddete karşı 2012 yılında çıkarılan 6284 sayılı Ailenin Korunması, Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine İlişkin kanunun yayımlanmasının ardından bu konudaki farkındalığı artırdığına işaret etti.

Kadına karşı şiddet olaylarında 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında azalma saptandığını bildiren Vali Epcim, "İsteriz ki; hiçbir şiddet olayı yaşanmasın. Fakat çok ciddi bir azalmanın olduğunu görmekteyiz." dedi.

Vali Epcim, konu hakkında yapılan yoğun çalışmalara dikkat çekerek, katkı sunanlara teşekkür etti.

Toplantı kadına yönelik şiddetle mücadelede katılımcıların görüş ve önerilerini belirtmesinin ardından sona erdi.

Toplantıya Belediye Başkan Vekili Süreyya Türkmenli, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kamu kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri katıldı. - BAYBURT

Bayburt'ta Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı düzenlendi
Bayburt'ta Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı düzenlendi
Bayburt'ta Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı düzenlendi
Bayburt'ta Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı düzenlendi

Cüneyt Epcim, Bayburt, Kasım, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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