Bayburt'ta kadına yönelik şiddete karşı stant kuruldu - Son Dakika

Halkın yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan standa, kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kadınlara yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunan polisler, sözlü bilgilendirmenin yanısıra vatandaşlara broşür dağıttı.

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