Bayburt'ta kadına yönelik şiddete karşı stant kuruldu - Son Dakika

Bayburt'ta kadına yönelik şiddete karşı stant kuruldu

23.11.2020 14:16
Bayburt'ta kadına yönelik şiddete karşı stant kuruldu, System.String[]

Bayburt Emniyet Müdürlüğü "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında kadınlara yönelik stant kurdu.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında kadınlara yönelik stant kurdu.

Halkın yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan standa, kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kadınlara yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunan polisler, sözlü bilgilendirmenin yanısıra vatandaşlara broşür dağıttı.

Öte yandan Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımını yapan polisler, uygulama hakkında kadınların yanısıra, standa ilgi gösteren vatandaşlara bilgiler verdi. - BAYBURT

Bayburt'ta kadına yönelik şiddete karşı stant kuruldu
Bayburt'ta kadına yönelik şiddete karşı stant kuruldu

Cumhuriyet Caddesi, Emniyet Müdürlüğü, Bayburt, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta kadına yönelik şiddete karşı stant kuruldu - Son Dakika


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