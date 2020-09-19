Bayburt'ta kadınların turşu mesaisi başladı - Son Dakika

Bayburt'ta kadınların turşu mesaisi başladı

Bayburt'ta kadınların turşu mesaisi başladı Bayburt'ta bahçelerde yetiştirilen sebzelerin hasadıyla birlikte kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan turşu yapımına da başlandı.

Bayburt'ta kadınların turşu mesaisi başladı

BAYBURT - Bayburt'ta bahçelerde yetiştirilen sebzelerin hasadıyla birlikte kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan turşu yapımına da başlandı.

Bayburt'un merkez köylerinde sebze hasadının yapıldığı bugünlerde ev hanımlarını tatlı bir telaş sardı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bahçelere ekilen domates, biber, salatalık ve fasulye gibi sebzeler özenle toplanıyor. Kış sofralarının vazgeçilmezi olan turşuyu yapmak için yoğun mesai harcayan ev hanımları bahçelerin de yetiştirdikleri organik sebzeleri fermente edilen sirke, sarımsak, tuz ve suyla buluşturarak turşu hazırlıyorlar. Hazırlanan turşular ise kışın tüketilmek üzere kilerde yerini alıyor.

"Kendi yetiştirdiğimiz sebzelerle turşularımızı vuruyoruz"

Sebze hasadı ile kışlık hazırlıkların da başladığını ifade eden ev hanımı Ayşe Yıldırım, "Bahçeden sebzeleri topluyoruz, daha sonra eve getirip kışlık turşu yapıyoruz. Domates, fasulye, biber ve salatalık gibi sebzeleri turşu yaparak kış için hazırlık yapıyoruz. Her gün bahçedeyiz. Ürünlerle ilgileniyoruz. Yapımı zor değil ama vakit alıyor. Bugün bahçeye sebze toplamaya gitmedik evde kaldık, vaktimizi turşu yaparak değerlendiriyoruz. Sebzeleri kendimiz yetiştiriyoruz, satın almıyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz sebzelerle turşularımızı vuruyoruz" diye konuştu.

"Kurduğumuz turşuyu en az bir ay bekletmeliyiz"

Turşunun yapılış aşamalarını anlatan Yıldırım, "Sebzeleri leğende yıkadık. Büyük sebzeleri bölerek bidona dolduruyoruz. Küçük olan sebzeleri zaten olduğu gibi dolduruyoruz. Daha sonra sarımsak ve sirke ekliyoruz. Son olarak da tuzlu su ekliyoruz. Gördüklerinizi yapalı 10-15 gün kadar oldu. Ama tam yenilebilme için bir ay kadar bekletmeliyiz. Ondan sonra yemeye hazır oluyor" dedi.

Bayburt'ta kadınların turşu mesaisi başladı

Domates, Bayburt, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 08:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bayburt'ta kadınların turşu mesaisi başladı - Son Dakika

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