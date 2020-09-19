Bayburt'ta kadınların turşu mesaisi başladı - Son Dakika

Bayburt'ta kadınların turşu mesaisi başladı

Bayburt'ta bahçelerde yetiştirilen sebzelerin hasadıyla birlikte kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan turşu yapımına da başlandı.

Bayburt'ta bahçelerde yetiştirilen sebzelerin hasadıyla birlikte kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan turşu yapımına da başlandı.

Bayburt'un merkez köylerinde sebze hasadının yapıldığı bugünlerde ev hanımlarını tatlı bir telaş sardı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bahçelere ekilen domates, biber, salatalık ve fasulye gibi sebzeler özenle toplanıyor. Kış sofralarının vazgeçilmezi olan turşuyu yapmak için yoğun mesai harcayan ev hanımları, bahçelerinde yetiştirdikleri organik sebzeleri fermente edilen sirke, sarımsak, tuz ve suyla buluşturarak turşu hazırlıyorlar. Hazırlanan turşular kışın tüketilmek üzere kilerde yerini alıyor.

"KENDİ YETİŞTİRDİĞİMİZ SEBZELERLE TURŞULARIMIZI VURUYORUZ"

Sebze hasadı ile kışlık hazırlıkların da başladığını ifade eden ev hanımı Ayşe Yıldırım, "Bahçeden sebzeleri topluyoruz, daha sonra eve getirip kışlık turşu yapıyoruz. Domates, fasulye, biber ve salatalık gibi sebzeleri turşu yaparak kış için hazırlık yapıyoruz. Her gün bahçedeyiz. Ürünlerle ilgileniyoruz. Yapımı zor değil ama vakit alıyor. Bugün bahçeye sebze toplamaya gitmedik evde kaldık, vaktimizi turşu yaparak değerlendiriyoruz. Sebzeleri kendimiz yetiştiriyoruz, satın almıyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz sebzelerle turşularımızı vuruyoruz" diye konuştu.

"KURDUĞUMUZ TURŞUYU EN AZ BİR AY BEKLETMELİYİZ"

Turşunun yapılış aşamalarını anlatan Yıldırım, "Sebzeleri leğende yıkadık. Büyük sebzeleri bölerek bidona dolduruyoruz. Küçük olan sebzeleri zaten olduğu gibi dolduruyoruz. Daha sonra sarımsak ve sirke ekliyoruz. Son olarak da tuzlu su ekliyoruz. Gördüklerinizi yapalı 10-15 gün kadar oldu. Ama tam yenilebilme için bir ay kadar bekletmeliyiz. Ondan sonra yemeye hazır oluyor" dedi.

(Öznur Demir/İHA)

Bayburt'ta kadınların turşu mesaisi başladı

Domates, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 09:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta kadınların turşu mesaisi başladı - Son Dakika

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