Bayburt'ta kahvehanede oyun oynayan 12 kişiye para cezası - Son Dakika

İş yerine giden ekipler, kapısı içeriden kilitlenen kahvehanede 12 kişinin oyun oynadığını tespit etti.

Kent merkezinde bir kahvehanenin açık olduğu bilgisi üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı.

Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti