Bayburt'ta kamyonet ağaçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Tütüneken'in tedavisi aynı hastanede devam ediyor.

Sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan sürücü Seçkin, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile Sinan Tütüneken, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Hamdi Seçkin yönetimindeki 69 AF 720 plakalı eşya yüklü kamyonet, yağışın etkili olduğu merkeze bağlı Yaylapınar köyü yakınlarında yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Bayburt 'ta kamyonetin ağaçlara çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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