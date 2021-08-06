Bayburt'ta kamyonetin ağaçlara çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Hamdi Seçkin yönetimindeki 69 AF 720 plakalı eşya yüklü kamyonet, yağışın etkili olduğu merkeze bağlı Yaylapınar köyü yakınlarında yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kazada araçta sıkışan sürücü ile Sinan Tütüneken, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Seçkin, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Tütüneken'in tedavisi aynı hastanede devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bayburt'ta kamyonet ağaçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika