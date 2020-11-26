Bayburt'ta "kar-buz eritme sistemi" hayata geçiriliyor - Son Dakika

Bayburt'ta kış aylarında kar ve buzlanma nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı rampalara belediye tarafından hayata geçirilen "kar-buz eritme sistemi" uygulanacak.

Yol tabanına döşenen ve kar yağışıyla birlikte otomatik olarak devreye girecek sistemle rampa üzerindeki kar ve buzlanmanın önüne geçerek kaza riskinin düşürülmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AA muhabirine, özellikle kış aylarında kar ve buzlanma nedeniyle can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden noktaları belirlediklerini söyledi.

Bu kapsamda ilk olarak Tuzcuzade Mahallesi'ndeki kışla rampasına sistemi uyguladıklarını belirten Pekmezci, şöyle devam etti:

"İnşallah burası bir başlangıç olacak. Türkiye'de ilk defa uygulanan kentlerden biriyiz. Buradaki temel misyon, hava şartlarına göre ayarlanmış özel sensörlü sistem devreye girecek. Hava sıcaklığı düştüğünde burada meydana gelebilecek buzlanma ve karlanmayı otomatik olarak eritecek, buzlanmayı ortadan kaldıracak bir pozisyonda olacak."

Kentte kış aylarının zorlu geçtiğini ve uygulanacak projeyle sürücülere güvenli bir yolculuk imkanı sağlanmaya çalışıldığını vurgulayan Pekmezci, "Sürücülerimiz güvenli bir şekilde bu alanı kullanmış olacaklar. İnşallah bu sistemi burada başarılı bir şekilde tamamladığımız takdirde önümüzdeki yıldan itibaren diğer alanlarda da bu uygulamaya geçeceğiz." dedi.