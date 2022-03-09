Bayburt'ta kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburt'ta kar nedeniyle eğitime ara verildi

09.03.2022 12:47
Bayburt'ta kar nedeniyle eğitime ara verildi

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün öğleden sonrası için ara verildi.

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün öğleden sonrası için ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışı aralıklarla gün boyu devam edeceğinden, kent genelindeki tüm okulların öğleden sonrası için tatil edilmesi kararlaştırıldı.

İl merkezindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinin faaliyetlerine de bu kapsamda ara verildi.

YORUMLAR
500
Kar etkisini sürdürüyor Kar etkisini sürdürüyor Bayburt'ta kar etkili oluyor Bayburt'ta kar etkili oluyor

milli eğitim bakanlığı, Bayburt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika


Son Dakika
12:36 İngiltere, "Biz cömert bir ülkeyiz" diyerek 300 Ukraynalı mülteci aldı
12:27 Rusya gizli belgeleri kamuoyuyla paylaştı: Operasyona başlamasaydık; Ukrayna Mart ayında Donbass'a saldıracaktı
12:12 Eşini 23 yerinden bıçaklayıp, serbest kalmıştı! Erdoğan'ın 'adi herif' dediği Samet Ağ'ı serbest bırakan hakim ve savcı mercek altında!
12:08 Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan-Hazal Kaya tartışmasına gönderme: En iyi kadın oyuncu Ahmet Hakan!
12:06 Son bir hamburger yemek istediler: McDonalds Rusya'dan çekilme kararı alınca, önünde kuyruklar oluştu
12:00 Antalya'da korkunç cinayet: Zihinsel engelli adamı döverek öldürdüler! Eski eşi gözaltına alındı
11:59 MHK'nin maç vermediği hakemler listesine Ahmet Çakar'dan olay yorum: Şike mi, uyuşturucu mu, terör mü?
11:57 Savaşın 14. gününde ABD'den Montrö vurgusu: Türkiye güçlü adımlar attı ve savaş gemilerinin geçişini engelledi!
11:40 Markalar teker teker Rusya'dan çekiliyor! İşte faaliyetlerine ara veren dev markalar
11:28 Yeni günde yükselişine devam eden dolar 14,64'ten işlem görüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 12:52:24. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt'ta kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement