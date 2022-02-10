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Bayburt'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

Bayburt'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

10.02.2022 06:52
Bayburt'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 10 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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milli eğitim bakanlığı, Rehabilitasyon, Bayburt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika


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