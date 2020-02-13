Bayburt'ta kar sebebiyle okul tatili uzatıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta kar sebebiyle okul tatili uzatıldı

6 saat önce

Bayburt genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tatil edilen okullar yağışın devam etmesi üzerine yarın da tatil edildi.

Bayburt'ta kar sebebiyle okul tatili uzatıldı, System.String[]

Bayburt genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tatil edilen okullar yağışın devam etmesi üzerine yarın da tatil edildi.


Bayburt'ta devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle bugün tatil edilen okulların yağışın devam etmesi üzerine yarında tatil edilmesine karar verildi. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 Şubat 2020 Cuma günüde okulların tatil edildiğini belirtti.


Vali Cüneyt Epcim attığı tweette, "Bayburt İlimizde devam eden olumsuz hava koşullarından ötürü 14.02.2020 Cuma günü Eğitim-Öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir" dedi. - BAYBURT

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:17 Kaynak: İHA
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