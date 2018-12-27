Bayburt'ta Kar Tatili Çocukları Sevindirdi
51 dakika önce
Bayburt'ta etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.
Bayburt
'ta etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar parklara akın ederek kar topu oynadı. Türkiye
'nin bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı kimileri için çileye dönüşürken çocuklar için her zamanki gibi eğlence kaynağı oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Bayburt'ta kent genelinde okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, parklarda kar topu oynayıp keyifli anlar yaşadı.
Öte yandan Bayburt- Gümüşhane
arasındaki Vauk Dağı ve Bayburt- Erzurum
arasındaki Kop Dağı
geçitlerinde karayolları ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü ve her iki geçidin de trafiğe açık olduğu öğrenildi. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:07 Kaynak: İHA
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