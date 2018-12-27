Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Kar Tatili Çocukları Sevindirdi

Bayburt'ta Kar Tatili Çocukları Sevindirdi

51 dakika önce

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.

Bayburt'ta Kar Tatili Çocukları Sevindirdi, System.String[]
Bayburt'ta etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar parklara akın ederek kar topu oynadı.

Türkiye'nin bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı kimileri için çileye dönüşürken çocuklar için her zamanki gibi eğlence kaynağı oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Bayburt'ta kent genelinde okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, parklarda kar topu oynayıp keyifli anlar yaşadı.

Öte yandan Bayburt- Gümüşhane arasındaki Vauk Dağı ve Bayburt- Erzurum arasındaki Kop Dağı geçitlerinde karayolları ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü ve her iki geçidin de trafiğe açık olduğu öğrenildi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:07 Kaynak: İHA

Türkiye, Bayburt, Güncel
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