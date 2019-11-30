Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta kar uyarısı
Son Dakika Güncel Bayburt'ta kar uyarısı - Son Dakika

Bayburt'ta kar uyarısı

6 saat önce

Meteorolojiden Bayburt için kar uyarısında bulunuldu.

Bayburt'ta kar uyarısı, System.String[]

Meteorolojiden Bayburt için kar uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son ölçümlere göre, Bayburt'un kar yağışı etkisi altına gireceği belirtildi.


Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Cumartesi günü Bayburt'ta karla karışık yağmur Pazar günü ise yoğun kar yağışı etkili olacak. Kar yağışı aralıklı olarak Salı gününe kadar devam edecek. Olası buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor." denildi. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'nin uyarısı sonrası beklenen yağış başladı
Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 07:13:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta kar uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]