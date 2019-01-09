Bayburt'ta Kar ve Tipi Etkili Oluyor
2 saat önce
Bayburt'ta kar ve tipi etkili oluyorBAYBURT - Bayburt'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi kentte olumsuzlukları da beraberinde getirdi.
Bayburt
'ta kar ve tipi etkili oluyor
BAYBURT - Bayburt'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi kentte olumsuzlukları da beraberinde getirdi.
Eğitime bir gün ara verilen kentte köy yollarının da yüzde 80'inin kapalı olduğu ve İl Özel İdaresi Ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Kar
ve tipi yüzünden dün akşam saatlerinde kapanan Bayburt- Erzurum
kara yolunun Kop Dağı
Geçidi, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Sabah
saatlerinde kontrollü olarak yeniden trafiğe açılan Kop Dağı Geçidi'nde yoğun karın devam etmesi dolayısıyla çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:23 Kaynak: İHA
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