Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan turistler kurtarıldı - Son Dakika

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 turist, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Erzurum'dan Trabzon'a gitmek isteyen Kuveytli 2 turist, Aydıntepe'nin İncili köyü yakınlarında etkili olan kar ve tipi sebebiyle araçlarında mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, İlçe Özel İdaresi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu turistler bulundukları yerden kurtarıldı.