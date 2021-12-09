Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 2 kişi, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 2 kişi, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyünden Bayburt'a gelmek için yola çıkan 2 kişi, Soğanlı Dağları'ndaki 2 bin 600 rakımlı Şehitlik mevkisinde kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi Konursu Şefliği karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan kişilere ulaştı. Herhangi bir sağlık sorunları bulunmayan kişilerin yerleşim yerine ulaşmaları sağlandı.

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