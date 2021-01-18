Bayburt'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor - Son Dakika

Bayburt'ta etkili olan kar ile yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kentte dün başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bayburt- Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı ile Bayburt- Gümüşhane kara yolundaki 1875 rakımlı Vauk Dağı geçitlerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekiplerince bölgedeki tipi ve yoğun yağış nedeniyle ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutmak için ana güzergah üzerinde temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.