BAYBURT'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika
Üye Girişi

BAYBURT'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI

06.05.2022 09:38

BAYBURT'un Aydıntepe ilçesinde Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar yağışı ve tipi nedeniyle otomobilde mahsur kalan 2 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

BAYBURT'un Aydıntepe ilçesinde Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar yağışı ve tipi nedeniyle otomobilde mahsur kalan 2 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl Turizm Merkezi'ne gitmek için Bayburt'tan otomobille yola çıkan 2 kişi, Aydıntepe ilçesi Soğanlı Dağ'ındaki Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle otomobille yolda kaldı. Telefonla 112 Acil'den yardım isteyen 2 kişi için bölgeye jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, tipiden kapanan yolu açarak yaklaşık 3 saat sonra mahsur kalanlara ulaştı. Otomobilin etrafına biriken karı kürekle açmaya çalışan 2 kişi yayladan alınarak ilçe merkezine indirildi.

BAYBURT'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI
BAYBURT'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI
BAYBURT'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI
BAYBURT'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI

YORUMLAR
500
Sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı Sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı Bayburt - Trabzon arasındaki yaylalarda kar yağışı etkili oldu Bayburt - Trabzon arasındaki yaylalarda kar yağışı etkili oldu

Kılıçkaya, Aydıntepe, Bayburt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAYBURT'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika


Son Dakika
09:35 2 otomobil çarpıştı: 1'i hamile 3 kişi yaralandı
09:27 Bir Zamanlar Çukurova dizisi dün akşam izleyicisiyle buluştu: Züleyha ve Hakan'ın evliliği sonrası konağa gelen telefonla neler yaşandı?
09:24 Ümit Özdağ, "Bakanlık önüne gideceğim" dedi, izinli personeller göreve çağrıldı
09:22 Gözler saat 11:00'da: Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı önüne gidecek mi?
09:14 Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Karine Jean-Pierre olacak: Bu göreve gelen ilk siyah politikacı
09:11 Survivor All Star'da peş peşe ayrılıklar yaşandı! Sakatlanan Merve Aydın ve Parviz adaya veda etti
08:47 Mahkum dizisinde dün akşam neler yaşandı? Barış, neden Savaş'ın ölmediğine inandı?
08:37 Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: İçişleri Bakanı'nın ağzını topla
08:31 Köprüdeki Trabzonspor bayrağını kesen kişi Rambo Okan çıktı! İşte kayda aldığı o görüntü
08:20 6 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 09:46:53. #1.11#
SON DAKİKA: BAYBURT'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement