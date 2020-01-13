Bayburt'ta kar yağışı - Son Dakika
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Bayburt'ta kar yağışı

14 dakika önce

Bayburt'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza büründürdü.

Bayburt'ta kar yağışı, System.String[]

Bayburt'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza büründürdü. Kar ve tipi yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.


Bayburt ve çevresinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Bayburt - Gümüşhane karayolu Vauk Dağı Geçidinde zincirsiz yola giren ağır tonajlı araçlar zor anlar yaşadı. Birçok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında beklemek zorunda kaldı.


Bayburt kent merkezinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Bayburt Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmasına başlarken bazı vatandaşlar da karın tadını çıkardı. - BAYBURT

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:28 Kaynak: İHA
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