Bayburt'ta kar yağışı - Son Dakika
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Bayburt'ta kar yağışı

6 saat önce

Bayburt'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

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Bayburt'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.


Bayburt'ta lapa lapa yağan kar kenti beyaza bürürken, yüksek kesimlerde tipi de etkili oldu. Türkiye'de kışın çetin geçtiği illerden biri olan Bayburt'ta, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Kent merkezi ve yüksek kesimlerde gece başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle, ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Yağış, kentin yüksek kesimlerinde etkisini daha fazla gösterirken, kar kalındığı bazı yerlerde birkaç santimetreye kadar ulaştı.


Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından kar yağışının ardından tuzlama ve kar küreme çalışması yapılırken, meydana gelebilecek buzlanmaya karşı kent içerisindeki ana cadde, yollarla birlikte, şehre uzak daha çok kar yağışı alan mahallelerde de tuzlama çalışmaları devam ediyor. - BAYBURT

Türkiye, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:24 Kaynak: İHA
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