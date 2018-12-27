Bayburt
'ta kar yağışı, araçlar yolda kaldı
BAYBURT'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bayburt- Trabzon
yolu Salmankaş geçidinde ağır tonajlı araçlar yolda kalırken, Bayburt ve Gümüşhane
'de yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Bayburt'ta, 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 59 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar
yağışının sürdüğü kentte, Bayburt-Trabzon yolu Salmankaş geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Çok sayıda ağır tonajlı araç yolda kalırken, sürücülerin yardımına karayolları ekipleri yetişti. Yolda kalan kamyonlar, iş makineleri ile çekildi.
Kar yağışı nedeniyle Bayburt ve Gümüşhane'de ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. İki kentte, kamu kurumlarındaki hamile ve engelli çalışanlarda idari izinli sayıldı.