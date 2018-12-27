Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Kar Yağışı, Araçlar Yolda Kaldı

Bayburt'ta Kar Yağışı, Araçlar Yolda Kaldı

58 dakika önce

Bayburt'ta kar yağışı, araçlar yolda kaldıBAYBURT'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Bayburt'ta kar yağışı, araçlar yolda kaldı

BAYBURT'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bayburt- Trabzon yolu Salmankaş geçidinde ağır tonajlı araçlar yolda kalırken, Bayburt ve Gümüşhane'de yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Bayburt'ta, 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 59 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının sürdüğü kentte, Bayburt-Trabzon yolu Salmankaş geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Çok sayıda ağır tonajlı araç yolda kalırken, sürücülerin yardımına karayolları ekipleri yetişti. Yolda kalan kamyonlar, iş makineleri ile çekildi.

Kar yağışı nedeniyle Bayburt ve Gümüşhane'de ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. İki kentte, kamu kurumlarındaki hamile ve engelli çalışanlarda idari izinli sayıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:26 Kaynak: DHA

Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Kar, Güncel
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