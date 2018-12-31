Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Bayburt'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

21 dakika önce

Bayburt'ta dün akşam saatlerinde etkisini gösteren ve halen devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Bayburt'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Bayburt'ta dün akşam saatlerinde etkisini gösteren ve halen devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte eğitim öğretime 1 gün süreyle kar tatili verildi.

Yağış dolayısıyla kentte 3 kez üst üste eğitime ara verilirken şehir merkezine düşen karın kalınlığı ise 50 santimetreye ulaştı.Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kapalı olan mahalle yollarında kar temizleme çalışmalarına başladı. Temizlenen cadde ve sokaklara bir taraftan da tuz serpilerek buzlanmanın önüne geçmek amaçlanıyor.

Yüzde 80'i kapalı olan köy yollarında da tüm ekiplerini seferber eden İl Özel İdaresi hummalı bir çalışma yürütüyor.

Öte yandan alınan bilgiye göre Bayburt- Erzurum arasındaki Kop Dağı ve Bayburt Gümüşhane arasındaki Vauk Dağı geçitlerinde kara yolları ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği, sürücüler için her hangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:31 Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Bayburt, Güncel
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