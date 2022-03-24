Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
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Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

24.03.2022 08:19
Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika


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