Bayburt'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Bayburt'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Bayburt'ta gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Bayburt'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Bayburt'ta gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

Bayburt Belediyesi, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7 ekiple kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Ulaşıma kapalı yolun bulunmadığı kentte, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışma yürütüyor.

Bayburt- Gümüşhane arasındaki Vauk Dağı ve Bayburt- Erzurum arasındaki Kop Dağı geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü de gece ve yarın sabah yaşanabilecek buzlanma ve don olayına karşı ilgilileri ve vatandaşları uyardı.

Bayburt, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:42 Kaynak: AA
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