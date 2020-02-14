Bayburt'ta kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı - Son Dakika
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Bayburt'ta kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı

6 saat önce

Kar yağışının ardından aşırı soğuklarının etkili olduğu Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ölçüldü.

Bayburt'ta kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı, System.String[]

Kar yağışının ardından aşırı soğuklarının etkili olduğu Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ölçüldü.


Bayburt'ta etkili olan yoğun kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı. Gece en düşük hava sıcaklığının sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Bayburt'ta aşırı soğuklar ve buzlanma nedeniyle de okullar bir gün süreyle tatil edildi. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede ise, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayının beklendiği bölgede rüzgar batı ve güney batı yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.


Buzlanma ve don alayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu. Araç camları ve su yüzeylerinin buz tuttuğu Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldü.


Bayburt'un ilçelerinde ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Aydıntepe ve Demirözü'nde 11 derece oldu. Kar kalınlığının 64 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 15 derece oldu.


Buzlanma ve çığ uyarısı


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - BAYBURT

Bayburt, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:44 Kaynak: İHA
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