Bayburt'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı - Son Dakika

Bayburt'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

13 dakika önce

Kar yağışının ardından aşırı soğuklarının etkili olduğu Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında Kop Kayak Merkezi'nde 17 derece ölçüldü.

Bayburt'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı, System.String[]

Kar yağışının ardından aşırı soğuklarının etkili olduğu Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında Kop Kayak Merkezi'nde 17 derece ölçüldü.


Bayburt'ta etkili olan kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı. Gece en düşük hava sıcaklığının sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ile Kop Kayak Merkezi'nde ölçüldü. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıkların hissedilir derede artacağı bölgede rüzgar güney yönlerden orta gece saatlerinden sonra kuvvetli esmesi bekleniyor.


Gece en düşük hava sıcaklığı Bayburt merkezde sıfırın altında 10 derece ölçülürken Demirözü ilçesinde 9, Aydıntepe ilçesinde 11 derece ölçüldü. Kar kalınlığının 52 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de eksi 17 derece oldu.


Buzlanma don uyarısı


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve don uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - BAYBURT

Kayak Merkezi, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sincan'da tankları yürüten Orgeneral Hikmet Köksal, hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında, şüpheli ve müşahede altında olanların sayısı geriledi Son dakika: Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan etkilendi

Son Dakika Haberleri
08:21 Mirkelam: Aysen Sabancı'yla ayrılmadık
08:21 Milli Mücadele'nin ilk tanıtımı
08:06 Hayati tehlikesi sürüyor... Sevenleri Muhterem Nur'dan iyi haber bekliyor
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 09:28:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayburt'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]