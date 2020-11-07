Bayburt'ta karda mahsur kalan bir kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.
Kent merkezinden Limonsuyu Yaylası'na gitmek üzere aracıyla yola çıkan Recep Gür, Bayburt- Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı Kemer mevkisinde kar nedeniyle mahsur kaldı.
Gür'ün durumu bildirmesi üzerine Aydıntepe İlçe Özel İdare ekipleri harekete geçti.
Ekipler, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşan bölgede 2 saat süren çalışmanın ardından Kemer mevkisine ulaştı.
Sağlık durumu iyi olan Gür, ekiplerin yardımıyla ilçe merkezine getirildi.
- Kaynak: AA
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