Bayburt'ta Karda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Bayburt'ta otomobilinin kara saplanması sonucu mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Bayburt'ta otomobilinin kara saplanması sonucu mahsur kalan kişi kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Alim Koçyiğit'in kullandığı otomobil, kar ve fırtınanın etkili olduğu Demirözü ilçesine bağlı Yakupabdal köyü yakınlarında kara saplandı.



Koçyiğit, cep telefonu ile jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri Koçyiğit'in mahsur kaldığı bölgeye hareket etti.



Kar ve fırtına dolayısıyla araçtan ayrılamayan Koçyiğit'e ulaşan ekipler, daha sonra iş makinesi yardımıyla otomobili kara saplandığı yerden kurtardı.

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