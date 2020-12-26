Bayburt'ta kardan kapanan RES yolu, 4 saatte açıldı - Son Dakika

Bayburt'ta kardan kapanan RES yolu, 4 saatte açıldı
26.12.2020 12:17
BAYBURT'ta etkili kar yağışı nedeniyle kapanan Soğanlı Rüzgar Enerji Santrali'ne (RES) giden yol, İl Özel İdare ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
BAYBURT'ta etkili kar yağışı nedeniyle kapanan Soğanlı Rüzgar Enerji Santrali'ne (RES) giden yol, İl Özel İdare ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü Bayburt'ta, İl Özel İdaresi Konursu şantiyesine bağlı ekipler, köy yollarında kar temizleme ve yol açma çalışmaları sürdürüyor. Kentte 2 bin 330 rakımlı zirvede, 1 ay önce faaliyete başlayan Soğanlı Rüzgar Enerji Santrali'ne ulaşım sağlanan yol kardan kapanınca, ekiplere haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, iş makineleri eşliğinde yaklaşık 4 saatlik çalışmayla, santralin kumanda kontrol binasına giden yolu ulaşıma açtı.
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