Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta karla karışık yağmur uyarısı
Son Dakika Güncel Bayburt'ta karla karışık yağmur uyarısı

Bayburt'ta karla karışık yağmur uyarısı

6 saat önce

Sıcaklıkların 4 ila 6 derece düştüğü Doğu Karadeniz Bölgesinde, Bayburt için karla karışık yağmur uyarısında bulunuldu.

Bayburt'ta karla karışık yağmur uyarısı, System.String[]

Sıcaklıkların 4 ila 6 derece düştüğü Doğu Karadeniz Bölgesinde, Bayburt için karla karışık yağmur uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Giresun ile Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer şiddetli olması bekleniyor.


Hava sıcaklığının 4 ila 6 derece düştüğü bölgede rüzgar kuzey ve batılı yönlerden orta kuvvette esecek.


Karla karışık yağmur uyarısı yapılan Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken gün içerisinde beklenilen sıcaklık değeri ise 10 derece civarında olacak.


Uyarılar


Kuvvetli yağış: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı ilçeleri) beklenen yağışların genellikle çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Rize il geneli, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. - BAYBURT

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:24 Kaynak: İHA
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