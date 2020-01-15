Bayburt'ta karla mücadele - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt'ta karla mücadele - Son Dakika

Bayburt'ta karla mücadele

6 saat önce

Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri kente bir süredir etkili olan kar ve tipinin ardından kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Bayburt'ta karla mücadele, System.String[]

Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri kente bir süredir etkili olan kar ve tipinin ardından kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.


Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için yoğun mesai yapan ekiplerin, iş makineleri eşliğindeki çalışmaları sürüyor.


Bayburt'un özellikle yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı çevresindeki köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri hummalı çalıma yürütüyor. Ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için yoğun mesai yapıyor. - BAYBURT

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti
Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı

Son Dakika Haberleri
17:18 Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimi - Son Dakika
17:13 Balıkesir, 2 proje ile Akıllı Şehirler Kongresi'nde - Son Dakika
17:12 Atık piller yarışmayla toplandı - Son Dakika
17:12 Polis Eşleri Kaynaştırma ve Yardımlaşma Derneği'nden öğrencilere destek - Son Dakika
17:11 KAEÜ'si Tıp Fakültesi yeni binasına taşınıyor - Son Dakika
16:35 Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti - Son Dakika
16:20 Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 17:21:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayburt'ta karla mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]