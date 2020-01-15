Bayburt'ta karla mücadele - Son Dakika

Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri kente bir süredir etkili olan kar ve tipinin ardından kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.



Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için yoğun mesai yapan ekiplerin, iş makineleri eşliğindeki çalışmaları sürüyor.



Bayburt'un özellikle yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı çevresindeki köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri hummalı çalıma yürütüyor. Ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için yoğun mesai yapıyor. - BAYBURT