Bayburt'ta karla mücadele baharda da devam ediyor - Son Dakika

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bayburt'ta, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, yılın 6 ayı kar nedeniyle yolu kapalı kalan yerleşim birimlerine ulaşmak için çalışmalarını bahar aylarında da devam ettiriyor.

Aydıntepe ilçesinin kuzeyindeki yaklaşık 2 bin 500 rakımlı karlı dağları aşıp köy yollarını açmaya çalışan ekipler, metrelerce yüksekliğe ulaşan karla mücadele ediyor.

Zorlu doğa koşullarında 20 Mart'tan beri çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı noktalarda güçlükle ilerleyebiliyor.

İlçe merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Soğanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Günbuldu, Dumlu, Kavlatan köyleri ile Limonsuyu, Kuşmer ve Sultanmurat yayla yollarında çalışma yapan ekipler, günde yaklaşık 2 kilometre ilerleyerek 15 Mayıs'a kadar yolları ulaşıma açmayı hedefliyor.

Aydıntepe İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Durmuş Köksal, AA muhabirine, Soğanlı Dağları'nın zirvesinde yaklaşık 45 kilometrelik yol ağını ulaşıma açmaya çalıştıklarını söyledi.

Yer yer 10 metreye varan kar kütleleriyle mücadele ettiklerini belirten Köksal, "Açtığımız yerler tipi nedeniyle tekrar kapanabiliyor. Yollarda buzlanmalar oluyor. Kar kütlelerinin kopup bize tehlike yaşattığı oluyor. Dolayısıyla zor şartlarda mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

Köksal, ekiplerin yaklaşık 30 yıllık tecrübesi sayesinde herhangi bir sorun yaşamadan çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Bazı yerlerde kar kütlelerinin 10-12 metreyi bulduğunu, 45 kilometrelik yol ağı boyunca karın 2 metrenin altına hiç düşmediğini ifade eden Köksal, Aydıntepe, Limonsuyu, Sultanmurat yaylalarının yanı sıra güzergahları üzerinde bulunan, Trabzon'a bağlı bazı yaylaların da yollarını temizlediklerini kaydetti.

Köksal, çalışmalarının, hava şartlarına bağlı olarak bazen daha kısa ya da uzun sürebildiğini de sözlerine ekledi.

"Vatandaşların yolunu açmak için canla başla çalışıyoruz"

İş makinesi operatörü Süleyman Canpolat da karlı dağlarda çalışma yapmak için sabah erken saatlerde yola koyulduklarını anlattı.

Zor şartlara rağmen vatandaşların yolunu açmak için canla başla çalıştıklarını dile getiren Canpolat, "Zorlandığımız zamanlar oluyor. Bazen uçurumlara doğru kaydığımız oluyor. Bazen de kara batıyoruz. Çıkana kadar neler çektiğimizi bir biz biliyoruz. Günde 2 ila 3 kilometre ancak ilerleyebiliyoruz. Ama hava şartlarına bağlı olarak bazen 500 metre dahi gidemiyoruz." ifadesini kullandı.