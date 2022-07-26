Bayburt'ta kavurucu sıcaklarda çocuklar fıskiyelerle serinledi - Son Dakika
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Bayburt'ta kavurucu sıcaklarda çocuklar fıskiyelerle serinledi

26.07.2022 20:44
Bayburt'ta kavurucu sıcaklarda çocuklar fıskiyelerle serinledi

Bayburt'ta kavurucu sıcaklarda çocuklar fıskiyelerle serinlediBAYBURT Meteorolojinin yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu Bayburt'ta çocuklar fıskiyelerle serinleyerek neşeli dakikalar geçirdiler.

Bayburt'ta kavurucu sıcaklarda çocuklar fıskiyelerle serinledi

BAYBURT Meteorolojinin yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu Bayburt'ta çocuklar fıskiyelerle serinleyerek neşeli dakikalar geçirdiler.

Bayburt'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı bunaltıcı havadan en çok etkilenenler arasında çocuklar yer alıyor. Gündüz saatlerinde 35 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı, gece saatlerinde yerini serin havaya bırakıyor. Sıcak havada dışarıda olan çocuklar kentin merkezindeki Saray Bahçesi'nde bulunan fıskiyelerle oynayarak, eğlenceli vakit geçiriyorlar. Bununla birlikte etraftakilerin bakışlarına aldırış etmeden gönüllerince eğlenerek zaman geçiren çocuklar, sıcak havadan bunaldıklarını belirterek, bu şekilde serinlediklerini dile getirdiler.

Öte yandan meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısında bulunularak, şu ifadelere yer verildi: "27 Temmuz 2022 Çarşamba gününden 31 Temmuz 2022 Pazar günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklık görülecek. Sıcaklıkların Erzincan'da 33 ila 35 derece, Bayburt'ta 31 ila 33 derece, Erzurum'da 31 ila 33 derece ve Ardahan'da 28 ila 30 derece olması beklenirken, gündüz saatlerinde ise yüzde 10-30 düşük nispi nem görüleceği tahmin edilen bölgede rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerinden zaman zaman orta kuvvette esecek."

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Kaynak: İHA

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt'ta kavurucu sıcaklarda çocuklar fıskiyelerle serinledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta kavurucu sıcaklarda çocuklar fıskiyelerle serinledi - Son Dakika
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